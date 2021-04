Sin Farfán: el tridente ofensivo que alinearía Alianza Lima contra Cristal

Alianza Lima afrontará su partido más complicado en lo que va de la Liga 1 Betsson este fin de semana frente a Sporting Cristal por la sexta jornada del Grupo B. El cuadro íntimo no ha perdido hasta ahora y buscará seguir con esa buena racha ante un club rimense que es líder con puntaje perfecto en la liga local, pero viene de sufrir una dolorosa derrota en la Copa Libertadores.

En el equipo de Carlos Bustos, el gran ausente para este cotejo será Jefferson Farfán. El delantero fue sancionado dos fechas por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debido a incumplimiento de protocolos sanitarios. Por ello, el técnico argentino ya viene ensayando el que sería su once titular sin la ‘Foquita’.

De acuerdo con información del diario Líbero, el entrenador de la escuadra victoriana no tiene pensado realizar cambios respecto a la alineación inicial en el empate 2-2 contra César Vallejo. Por lo tanto, la ofensiva seguirá estando conformada por Wilmer Aguirre, Hernán Barcos y Arley Rodríguez.

De los tres delanteros (Rodríguez, Aguirre y Barcos) solo el 'Pirata' lleva goles en esta Liga 1. Foto: composición/FPF/Alianza Lima

Los tres atacantes tuvieron un desempeño activo en el último juego del club: Barcos marcó un gol, Rodríguez brindó una asistencia y Aguirre, por su parte, dispuso de una ocasión clara para convertir; además, le anularon un tanto por posición adelantada.

La duda para Bustos llegaría al momento de hacer las variantes. Hasta ahora, ninguno de los delanteros mencionados llegó a completar los noventa minutos, situación que parece poco probable que no se repita dada la exigencia que supone un rival como el elenco bajopontino. No obstante, al no poder contar con Farfán como pieza de recambio, el estratega blanquiazul podría determinar que el colombiano dispute todo el cotejo.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿cuándo y a qué hora juegan?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará este domingo 2 de mayo en el Estadio Nacional desde las 3.30 p. m. Será el primer reencuentro entre ambos clubes desde el duelo sostenido en agosto del 2020, el cual finalizó en empate 1-1.

