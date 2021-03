‘Mudo’ Rodríguez tiene todo arreglado para firmar por Alianza Atlético

El libro de pases se acerca a su cierre y los clubes de la Liga 1 aceleran sus últimos fichajes de la Fase 1. Alianza Atlético de Sullana se ha movido bastante en las últimas horas. Su nueva contratación sería el ‘Mudo’ Rodríguez.

A falta de su oficialización, el propio presidente del conjunto norteño Lander Aleman aseguró para Las voces del fútbol que ya tienen un acuerdo con el ‘Mudo’ y solo están a la espera de la firma final.

Asimismo, el entrenador Jahir Butrón explicó que es una posibilidad que se barajó a pesar de que no es una necesidad inmediata. “Te hablo de Alberto Rodríguez, sacando el tema de las lesiones, es un buen profesional que puede transmitir mucho en el camarín. Sería importante”, agregó el DT.

“Si se da, grandioso. Si se da y él juega lo que tiene que jugar, va a ser genial para el equipo. Lo que él (’Mudo’) pueda aportar al club será importantísimo, pero no puedo hablar de eso porque no he hablado con el presidente. Si el club tiene la capacidad de poder tenerlo, sería genial”, indicó Butrón para RPP.

Solo dos jugadores peruanos del plantel que descendió con Alianza Lima entraron al último día del mercado de pases sin club. Carlos Ascues y Alberto Rodríguez, quienes ya tienen todo listo para juga en Alianza Atlético de Sullana.

