Copa Libertadores 2022: programación, horarios y canales para ver los octavos de final

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 se completarán desde este martes 5 hasta el jueves 7 de julio. De los 16 equipos todavía en competencia, solo ocho podrán seguir en camino por quedarse con el título del torneo de clubes más importante del continente, entre los cuales figuran los favoritos como Boca Juniors, River Plate, Palmeiras, Flamengo, entre otros.

La primera llave en resolverse será el Atlético Mineiro vs. Emelec, los cuales igualaron 1-1 en el primer cruce. Horas más tarde, se jugarán los partidos Boca Juniors vs. Corinthians y Libertad vs. Pararanense. Los xeneizes empataron sin goles y tratarán de asegurar la clasificación en su estadio.

El miércoles, Palmeiras recibirá a Cerro Porteño en un juego de trámite luego de haber goleado 3-0 en Paraguay. Colón y Talleres (igualados 1-1) decidirán a un nuevo clasificado en Santa Fe, mientras que River Plate buscará darle vuelta al 0-1 en contra que obtuvo de su visita a Vélez. Flamengo, por su parte, será local ante Tolima con una ventaja parcial de 1-0.

Finalmente, Estudiantes de La Plata y Fortaleza resolverán al último cuadro de los cuartos de final en Argentina. La ida en Brasil terminó 1-1, resultado a priori favorable para el Pincharrata, que contará con al apoyo de su hinchada.

Programación octavos de final Copa Libertadores (vuelta)

Resultados octavos de final Copa Libertadores (ida)

Emelec 1-1 Atlético Mineiro

Athletico Paranaense 2-1 Libertad

Corinthians 0-0 Boca Juniors

Cerro Porteño 0-3 Palmeiras

Talleres 1-1 Colón

Vélez Sarsfield 1-0 River Plate

Tolima 0-1 Flamengo

Fortaleza 1-1 Estudiantes de La Plata.

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa Libertadores?

La transmisión por TV de la Copa Libertadores va a través de los diferentes canales de la cadena ESPN (ESPN, ESPN 2) dependiendo del país en el que te ubiques. Vía streaming, todos los duelos estarán disponibles en la plataforma Star Plus, pero también podrás ver algunos de los choques más importantes desde la cuenta de Facebook Watch de la Conmebol Libertadores.