Este domingo 10 de noviembre, Colo-Colo se coronó campeón del fútbol chileno tras empatar 1-1 ante Copiapó en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Los locales se adelantaron en el marcador, pero el agónico gol de Arturo Vidal a los 80 minutos fue suficiente para que el 'Cacique' consiga el título. Un día memorable para el volante que regresó a su casa tras 17 años.

A pesar de su correcto rendimiento en su club, Vidal no ha tenido oportunidad en la selección chilena. Desde la llegada de Ricardo Gareca, el 'King' no ha sido convocado. Tras lograr el campeonato, los hinchas criticaron al 'Tigre' por no darle una última oportunidad en la Roja.

Hinchas chilenos lapidan a Gareca tras título de Vidal con Colo-Colo

A través de redes sociales, los hinchas del país sureño exigieron que Arturo Vidal vuelva a la selección. Incluso, cuestionaron la decisión de Gareca al no incluirlo en su nómina, pese a la paupérrima situación que atraviesa su equipo en las Eliminatorias 2026.

"Soy de la Universidad Católica, pero ante todo soy chileno, y tenemos que soportar cómo un entrenador argentino deja fuera a Arturo Vidal, el mejor jugador de la historia chilena", "Oye, Gareca, Arturo Vidal es chileno y volvió a Sudamérica para ganarlo todo. La jerarquía siempre se respeta", "Esta selección sí juega mundiales. Aprende, Gareca", "Hoy Vidal le calló la boca a muchos y Gareca lo pierde todo" y "Gareca, por favor, llama a Puch y Vidal", fueron algunas reacciones en 'X'.

¿Qué dijo Arturo Vidal tras ser campeón con Colo-Colo?

Durante la celebración junto con sus compañeros, Arturo Vidal se tomó un tiempo para conversar con la prensa chilena. Entre lágrimas, el jugador expresó su alegría por volver a ser campeón con el equipo en el que nació futbolísticamente.

"Es un sueño. Podré haber ganado mucho, pero no hay nada como esto. Es mi casa, mi equipo, volver a los 37 años, solo agradecimiento. Este equipo tuvo corazón, garra, sacrificio, fuerza, unión", declaró tras ser campeón del fútbol chileno.