Edison Flores sobre su continuidad en Universitario: “Me tomaré unos días para decidir”

Tras conseguir la estrella 28 y alcanzar el bicampeonato, varios jugadores de Universitario de Deportes han compartido sus experiencias sobre el arduo camino recorrido para lograr este resultado, así como sus aspiraciones futuras en el ámbito futbolístico. En esta ocasión, fue Edison Flores quien abordó diversos temas, incluyendo su posible continuidad vistiendo la camiseta crema.

El ‘Orejas’ Flores, en una entrevista para el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, habló sobre su futuro en el fútbol y la posibilidad de seguir jugando en Perú. El delantero del equipo merengue señaló que, aunque es un tema que deberá evaluar en los próximos días, por ahora está enfocado en los próximos partidos con la Selección Peruana.

“El fútbol ahora mismo me lleva a la Selección y estoy pensando a full en eso. Después de ello me tomaré unos días para pensar y decidir de qué es lo que quiero hacer. Siempre es bueno tomarse un momento y pensar de qué cosas yo quiero para el 2025, eso lo he tenido claro”, comentó el jugador.

En tanto, el delantero de la “U” se refirió a su anterior equipo, el Atlas de México, que le cedió el pase para jugar en el torneo peruano durante 2023 y 2024. Indicó que, aunque es él quien debe evaluar las oportunidades que surjan en su carrera, el club mexicano también tendrá un papel clave en cualquier decisión futura.

“El Atlas me dio la oportunidad de llegar libre a Universitario durante un año y medio. Como se sabe, ellos son dueños de mi pase y son los que también deciden. Por algo lo compraron. Quizá haya la posibilidad de volver a los entrenamientos del club también, pero aún no lo he pensado”, añadió.

Edison Flores y el emotivo mensaje tras obtener el Bicampeonato en Andahuaylas

Al finalizar el partido entre Universitario y Los Chankas, Edison Flores agradeció el apoyo que recibió por parte de los aficionados que acudieron hasta Andahuaylas. Además, se mostró entre lágrimas y lanzó una frase con sabor a despedida.

"Vine para esto, para gozar. Mucha gente hablaba mucho, decían muchas cosas. Nosotros sin hablar, trabajando en silencio cada partido. Se nos dio porque se nos tenía que dar porque somos el mejor equipo del torneo desde el año pasado (...). Agradezco a toda la hinchada de la ‘U’ que estuvo con nosotros día a día, más de 80 mil metidos a los estadios. Mira este lindo marco. Solo queda decirle al hincha de la ‘U’ ‘muchas gracias y fue un gusto’", señaló.