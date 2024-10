La goleada por 12-0 de Sporting Cristal ante Unión Comercio por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto abrió el debate sobre cómo se manejan los clubes profesionales en el fútbol peruano. El Poderoso de Alto Mayo se presentó a este histórico partido plagado de jugadores de la reserva por la resolución de contrato de varios futbolistas del plantel, lo cual despertó múltiples críticas por exponer a los juveniles a este resultado que se convirtió en la máxima goleada en la historia de la primera división en el Perú.

Antes de este encuentro en Tarapoto por el segundo certamen del año, el vicepresidente del Poderoso de Alto Mayo, Cristhian Chávez, posteó una historia en Instagram con el siguiente mensaje: "Último partido en casa de Liga 1. Seguramente nos vamos a comer una goleada, pero prefiero jugar con estos jóvenes, que tratan de salir adelante, que jugar con vendidos y borrachos", mencionó. Sin embargo, a los minutos, borró la publicación, lo que generó suspicacias y críticas del periodista Pedro García.

Historia de Instagram que luego borró el vicepresidente de Unión Comercio. Foto: captura de Instagram/Cristhian Chávez

Pedro García se dirige a los jugadores de Unión Comercio por no responder las graves acusaciones

En el programa 'Al ángulo' de Movistar Deportes, el comunicador Pedro García se refirió a la historia de Instagram que luego borró el vicepresidente de Unión Comercio y enfatizó que lo que más le asombra es que nadie que ha sido sacado del plantel se haya pronunciado.

"Me parece inaudito es que el vicepresidente de Unión Comercio haya publicado algo que luego borró en el que decía básicamente que prefería jugar con chicos nuevos que con borrachos y vendidos. Lo que más me sorprende es que nadie del plantel haya dicho: '¿Qué te pasa?'. No es un posteo que haya sido en caliente, porque fue antes de que empezara el partido. Es una redacción que está bien hecha, porque se nota que la ha releído, se ha tomado el tiempo de corregir, lo ha pensado y luego lo ha publicado", aseveró.

Asimismo, aclaró que, hoy en día, los jugadores no necesitan organizar una conferencia de prensa para pronunciarse, sino basta con escribir en sus redes sociales para responder las graves acusaciones del directivo.

"Lo que más me sorprende es que ningún jugador del plantel haya reaccionado. ¿Te llaman vendido y no dices nada? No lo entiendo. Todos los jugadores tienen redes sociales para poder expresarse, que es gratis y aparte es democrático. Cualquier jugador pudo haber publicado algo que responda a la acusación gravísima que hizo el hijo del presidente, además vicepresidente. En verdad me parece increíble que nadie haya protestado", añadió.

Safap defendió a futbolistas de Unión Comercio en comunicado

La Safap publicó un comunicado oficial en el que se refirió a las palabras de Cristhian Chávez, vicepresidente de Unión Comercio, quien arremetió contra algunos futbolistas de la plantilla principal del equipo. Ante ello, la agremiación instó a las autoridades a tomar las medidas correspondientes.

“Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo con relación a las expresiones inaceptables de uno de los directivos del Club Unión Comercio hacia el plantel de futbolistas profesionales. Consideramos que estas conductas no son compatibles con los valores y estándares necesarios para formar parte del fútbol profesional, e instamos a las autoridades competentes a tomar las medidas correspondientes”, se lee en el pronunciamiento.