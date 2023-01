[STAR PLUS EN VIVO] Nacional vs. Peñarol: ¿cómo ver el clásico de Uruguay ONLINE GRATIS?

MIRA AQUÍ EN VIVO Nacional vs. Peñarol | Ambos equipos se enfrentarán por la Serie Río de la Plata 2023 este lunes 23 de enero. El duelo iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya). Asimismo, contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Nacional vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Nacional vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Lunes 23 de enero ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora uruguaya) ¿Dónde? Estadio Centenario ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan Nacional vs. Peñarol?

Uruguay: 8.30 p. m.

Perú: 6.30 p. m.

Colombia: 6.30 p. m.

Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia: 7.30 p. m.

Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina: 8.30 p. m.

Brasil: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Peñarol EN VIVO?

Podrás disfrutar del partido Nacional vs. Peñarol a través de Star Plus. Revisa cómo acceder al servicio de streaming.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Peñarol?

Para acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Peñarol, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Nacional vs. Peñarol ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Nacional vs. Peñarol de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.