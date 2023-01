El día que ‘Pepe’ y Jorge Soto se pusieron “bravos” para rechazar a Universitario

José Soto y Jorge Soto son dos exfutbolistas peruanos que tuvieron un destacado paso por nuestro balompié. Por un lado, el ‘Caudillo’ brilló en Alianza Lima, mientras que el ‘Camello’ hizo lo propio en Sporting Cristal hasta el punto de llegar a ser su goleador histórico con 175 anotaciones. Sin embargo, todo esto podría no haberse dado nunca, puesto que Universitario de Deportes, rival de los blanquiazules y celestes, estuvo muy cerca de quedarse con los hermanos.

Así lo dio a conocer ‘Pepe’ durante el programa “La Fe de Cuto”. Soto contó que, junto a su hermano, estaban listos para partir de Deportivo Municipal en 1992 y probar suerte en uno de los grandes del fútbol peruano.

“Boys pagaba bien, después era la ‘U’, Cristal y Alianza. Universitario los pasa y mi viejo arregló con la ‘U’, con Raúl Montoya. Nos pusimos bravos, le dijimos no, Jorge y yo. Cristal luego iguala la oferta y Jorge se fue a Cristal”, cita.

Prefirió a Alianza por encima de la ‘U’

“Yo decía: ¿a qué hora Alianza iguala? Ahí aparezco yo. Le dije a mi viejo: ‘ Me voy a Alianza, yo no voy a la U’ . Me fui a Alianza y Jorge a Cristal. Llegué a Alianza a suplir a Juan Reynoso, él se va a la ‘U’. Me dieron la 3′, responsabilidad”.

¿En qué equipos jugó José Soto?

Deportivo Municipal (1987-1992)

Alianza Lima (1993-1994, 1999, 2001-2006)

Sporting Cristal (1995-1996, 1998)

Puebla (1996-1998)

Celaya (1999-2000).

¿En qué equipos jugó Jorge Soto?