VER Manchester City vs. Tottenham EN VIVO: ¿cómo ver el duelo por la Premier League?

Manchester City vs. Tottenham se enfrentan EN VIVO este jueves 19 de enero desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por una nueva jornada de la Premier League de Inglaterra. Este duelo se disputará en el Etihad Stadium y será transmitido por la señal de ESPN2 y Star Plus.

Manchester City vs. Tottenham: ficha del partido

Partido Manchester City vs Tottenham ¿Cuándo juegan? Jueves 19 de enero ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN 2 y Star Plus ¿Dónde juegan? Etihad Stadium

Manchester City vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Nathan Ake, Manuel Akanji y Joao Cancelo; Ilkay Gündogan, Rodrigo Moreno y Kevin De Bruyne; Riyad Mahrez, Erling Haaland y Phil Foden.

Tottenham: Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier y Ben Davies; Matt Doherty, Pierre-Emile Hojbjerg, Rodrigo Bentancur e Ivan Perisic; Dejan Kulusevski, Harry Kane y Heung-Min Son.

¿A qué hora juegan Manchester City vs. Tottenham?

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Manchester City vs. Tottenham?

El encuentro entre Manchester City vs. Tottenham será transmitido por la señal de ESPN 2 y Star Plus para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD)

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Manchester City vs. Tottenham por internet?

Para ver la transmisión del Manchester City vs. Tottenham por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Manchester City vs. Tottenham?

El encuentro entre Manchester City vs. Tottenham se disputará en el Etihad Stadium, ubicado en la ciudad de Manchester, Inglaterra.