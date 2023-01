FPF responde: sigue la cautelar, inicio de la Liga 1, posibles W. O. y mensaje a Alianza

Sigue la polémica por los derechos de televisión de los clubes de la Liga 1. Luego de Alianza Lima, Universitario, Cusco FC, Cienciano, Sport Boys, Deportivo Municipal, Melgar y Binacional decidieran no paticipar del torneo debido a la medida cautelar que interpuso la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual evita que GolPerú transmita los partidos de las mencionadas instituciones, desde la Videna se pronunciaron sobre lo acontecido y dejaron en claro su postura.

Gisella Mandriotti, integrante de la Junta Directiva de la FPF, remarcó que la competición respetará su programación —comenzará este fin de semana— y que no van a retroceder en torno a la acción legal que tomaron.

Ocho clubes de la Liga 1 han decidido no participar del torneo hasta que se levante la medida cautelar. Foto: Grace Mora / URPI - LR

“Todo queda igual y no vamos a quitar la medida cautelar. No hay marcha atrás con todo esto. Hay cuatro clubes que deben alinearse al contrato que tiene la FPF. No vamos a levantar la medida cautelar (...). Nos reunimos con el gerente de la Liga 1 y se quedó en que de todas maneras el torneo arrancaba el 21 de enero”, manifestó en diálogo con RPP Deportes.

Asimismo, la directiva dejó en claro lo que ocurrirá con los clubes que no se jueguen en la primera jornada y las posibles consecuencias a futuro: “El equipo que no se presente pierde por WO y si ocurre 2 veces es descenso directo”.

Por otra parte, con relación a las conversaciones que tuvieron con los involucrados, Mandriotti mencionó que hasta el momento no se reunió con los representantes de Alianza Lima. “No he podido hablar con la gente de Alianza, no sé por qué no se alinean con la Federación”, concuyó.

¿Qué partidos se jugarían en el inicio del Torneo Apertura?

Ante la negativa de 8 equipos, solo 11 escuadras podrían disputar la primera jornada del Torneo Apertura.

Deportivo Garcilaso vs. Carlos A. Mannucci | 5.30 p. m. (domingo 22 de enero)

César Vallejo vs. Sport Huancayo | 8.00 p. m. (sábado 21 de enero)

Sporting Cristal vs. Cantolao | 3.00 p. m. (sábado 21 de enero).

