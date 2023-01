River Plate vs. Vasco da Gama: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido amistoso?

River Plate vs. Vasco da Gama EN VIVO este martes 17 de enero por un amistoso internacional. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Orlando City Stadium. El choque contará con la transmisión por la señal de Star Plus. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

River Plate vs. Vasco da Gama: ficha del partido

Partido River Plate vs. Vasco da Gama ¿Cuándo juega? Martes 17 de enero ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Orlando City Stadium ¿En qué canal? Star Plus

¿A qué hora juegan River Plate vs. Vasco da Gama?

Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver River Plate vs. Vasco da Gama?

Para sintonizar el partido River Plate vs. Vasco da Gama deberás acceder de manera online a Star Plus, servicio de streaming de ESPN.

¿Cómo ver River Plate vs. Vasco da Gama ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del River Plate vs. Vasco da Gama por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán River Plate vs. Vasco da Gama?

El recinto que albergará el cotejo entre River Plate vs. Vasco da Gama será el Orlando City Stadium, recinto inaugurado en 2017 y con capacidad para albergar a 25.500 hinchas.