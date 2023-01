Directiva de Bartomeu arremetió contra Messi en nuevo informe del ‘Barcagate’: “Rata de cloaca”

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona está cerca de cumplir dos años, pero sus repercusiones aún traen cola. Según un último informe de los Mossos d’Esquadra , revelado en las últimas horas por la prensa española, la directiva de Josep María Bartomeu habría tenido conocimiento de las filtraciones de los contratos del delantero argentino y de Gerard Piqué a los medios de comunicación durante su gestión en el cuadro español.

Asimismo, en los documentos presentados por la policía autonómica de Cataluña al juzgado, se puede apreciar unos correos emitidos por Román Gómez Ponti, exjefe de los servicios jurídicos del Barça, a Bartomeu en los que se insultaba a Messi y se hacía referencia a las cifras que ganaba.

“Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones. Yo no lo podré hacer nunca (filtrar su contrato), pero a las cifras de lo que gana debería sumarse Pinto, la renovación de Suárez y la de Jordi Alba. O la comisión de renovación de Fati (¿Rodrigo Messi agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barza la vida”, se lee en los mensajes.

Ante esto, el expresidente del club le contesta que la revelación de lo que gana Messi y Piqué solo pudo haber salido de alguien del Barcelona. ”Esta filtración solo puede salir del club. No creo que sea una filtración de él para provocar que se vaya. El que lo ha filtrado hace daño al club”, manifestó.