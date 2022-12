[Sky Sports EN VIVO] ¿A qué hora juegan Chivas vs. Tigres HOY por la Copa Sky por México 2022?

Chivas vs. Tigres EN VIVO se enfrentan en el Estadio Universitario de la UANL por la cuarta fecha del grupo B en la Copa Sky por México 2022. El duelo arranca a las 9.00 p. m. (hora mexicana) y 10.00 p. m. (horario peruano), con transmisión de Sky Sports. Para que no te pierdas este y otros partidos de hoy, con las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado minuto a minuto y el resumen con el resultado final, ingresa a la página web de La República Deportes.

Chivas vs. Tigres: ficha del partido

Partido Chivas vs. Tigres ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 22 de diciembre ¿A qué hora? 9.00 p. m. (México), 10.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Universitario ¿En qué canal? Sky Sports

Duelo por el primer puesto de la tabla. Chivas de Guadalajara, que viene de golear 4-0 a Santos Laguna, tendrá la posibilidad de estirar su ventaja como líder en el grupo B de la Copa Sky 2022 cuando se enfrente a su escolta, Tigres de la UANL, que descansó en la fecha previa.

Con una brillante actuación de Santiago Ormeño, autor de tres goles, el Rebaño Sagrado logró un triunfo que le permitió sumar seis puntos, dos más que el conjunto felino. En caso de lograr una nueva victoria, y siempre que Atlas no gane, los de Veljko Paunović conseguirán el pase a la final del torneo.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Tigres?

México (centro): 9.00 p. m.

Costa Rica: 9.00 p. m.

Colombia: 10.00 p. m.

Ecuador: 10.00 p. m.

Perú: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Bolivia: 11.00 p. m.

Venezuela: 11.00 p. m.

Argentina: 12.00 a. m. (viernes 23)

Brasil: 12.00 a. m. (viernes 23)

Chile: 12.00 a. m. (viernes 23)

Paraguay: 12.00 a. m. (viernes 23)

Uruguay: 12.00 a. m. (viernes 23)

España: 4.00 a. m. (viernes 23).

¿Qué canal transmite Chivas vs. Tigres?

México: Sky Sports

Estados Unidos: TUDN.

¿Cómo ver Chivas vs. Tigres ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Chivas vs. Tigres por internet, sintoniza la señal de Blue to Go, servicio de streaming de la cadena Sky Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE gratuita de La República Deportes.

¿Dónde juegan Chivas vs. Tigres?

El escenario de este compromiso será el Estadio Universitario de la UANL, recinto deportivo con capacidad para 42.000 espectadores que sirve como sede para los juegos de local de Tigres.

