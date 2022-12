¿Y Lucas Menossi? Alianza Lima tendría en la mira a otro volante argentino para el 2023

Alianza Lima se encuentra armando un plantel competitivo para buscar el tricampeonato de la Liga 1 Betsson y hacer una buena campaña en la Copa Libertadores del 2023. Uno de los futbolistas que estarían en la mira del cuadro blanquiazul es el volante argentino Nelson Acevedo.

Según el periodista de ese país Nahuel Ferreira, el centrocampista tendría una opción de fichar por el club íntimo para la próxima temporada.

“Hubo consultas de Atlético Tucumán por Nelson Acevedo, pero no prosperaron por la parte económica. Hoy, la prioridad del volante que no continuará en Godoy Cruz es tener su primera experiencia en el exterior, yo no descartaría lo de Alianza Lima. Días claves para su futuro”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, esto no afectaría la llegada de Lucas Menossi, quien, según esta misma fuente, solo estaría esperando que culmine su vínculo con Tigre para presentarse a la pretemporada de los victorianos.

“Así es, lo de Menossi ya está cerrado, solo resta que culmine su vínculo con Tigre el 31 de diciembre”, señaló.

¿Quién es Nelson Acevedo?

Nelson Acevedo es un futbolista argentino de 34 años que se desempeña como volante central. A lo largo de su carrera, ha defendido las camisetas de Racing, Unión de Santa Fe, y Defensa y Justicia, club con el que ganó la Copa Sudamericana del 2021.

En la temporada 2022 jugó en Godoy Cruz de la Primera División Argentina. En total, el centrocampista disputó 2.248 minutos en 37 encuentros, en los que brindó dos asistencias de gol.