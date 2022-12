¿A qué hora juegan Motagua vs. Olimpia EN VIVO por la final de la Liga Nacional de Honduras?

Motagua vs. Olimpia EN VIVO se enfrentan por la final de ida del Torneo Apertura 2022 en la Liga Nacional de Honduras. El duelo se jugará en el Estadio Municipal Carlos Miranda desde las 4.30 p. m. (hora hondureña) y 5.30 p. m. (hora peruana). La transmisión irá por el canal Telecadena 7 y 4, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con las formaciones iniciales y el marcador actualizado.

Motagua vs. Olimpia: ficha del partido

Partido Motagua vs. Olimpia ¿Cuándo juegan? Hoy, sábado 10 de diciembre ¿A qué hora? 4.30 p. m. (Honduras), 5.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Municipal Carlos Miranda ¿En qué canal? Telecadena 7 y 4

La primera final del fútbol catracho tendrá como local a Motagua frente a su clásico rival, Olimpia. El equipo de las águilas azules, vigente monarca del certamen, busca su bicampeonato ante el León, máximo ganador de la Primera División de Honduras.

Este año, ambos clubes ya se han enfrentado ocho veces, con saldo de tres victorias para el club de Pedro Troglio, dos derrotas y tres empates. El último cruce fue una goleada por 4-0 de parte de Olimpia.

¿A qué hora juegan Motagua vs. Olimpia?

Honduras: 4.30 p. m.

Costa Rica: 4.30 p. m.

México (centro): 4.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

Perú: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

Chile: 7.30 p. m.

Paraguay: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Qué canal transmite Motagua vs. Olimpia?

En territorio hondureño, la transmisión del Motagua vs. Olimpia va por la señal de Telecadena 7 y 4, canal propiedad de la Corporación Televicentro (TVC), que tiene los derechos de televisivos del campeonato local.

¿Cómo ver Motagua vs. Olimpia ONLINE?

Si no quieres perderte la final Motagua vs. Olimpia por internet, ingresa a la página web deportestvc.com, en la cual podrás seguir el duelo en directo. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Motagua vs. Olimpia?

El duelo se disputará en el Estadio Municipal Carlos Miranda, mejor conocido como estadio de Comayagua, recinto deportivo con capacidad para albergar a 10.000 espectadores.

Últimos partidos de Motagua vs. Olimpia

Olimpia 4-0 Motagua | 06.11.22

Olimpia 1-0 Motagua | 11.10.22

Motagua 0-0 Olimpia | 05.10.22

Motagua 1-0 Olimpia | 01.09.22

Olimpia 0-1 Motagua | 15.05.22.

Motagua vs. Olimpia: pronóstico