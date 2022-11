Qatar 2022: Ecuador rompió su silencio

Por: Luis Imaña.

A pesar de que la selección ecuatoriana no tendrá inconvenientes en disputar el Mundial Qatar 2022 tras el veredicto del TAS, Gustavo Alfaro sorprendió a todos al no incluir en la lista de convocados a Byron Castillo.

Algunos pensaban que la exclusión del lateral, cuyo conocido caso de nacionalidad estalló en abril, se debía a una lesión que sufrió en el amistoso ante Irak. Sin embargo, la FEF reveló mediante un comunicado la verdadera razón de su ausencia.

“Ante un fallo arbitrario del TAS, que desconoce los más elementales principios jurídicos universalmente aceptados, y ante el riesgo de sufrir nuevamente injustas sanciones, la Federación Ecuatoriana de Fútbol se ve en la obligación de no incluir al jugador Byron Castillo Segura en la lista final que ha sido presentada a la FIFA”, indicó el comunicado.

Tras el anunció de la FEF, el jugador del León no se hizo esperar y a través de sus redes sociales mandó un mensaje a todos su compañeros de la ‘Tri’.

“Orgulloso de ustedes, menores, los quiero un mundo. Vamos con fe, apuesto todo a ustedes. El sueño mío no termina aquí, sigo de pie y firme contra todo. Me encanta todo esto, si no fuera así, mi vida sería bien aburrida”, escribió Castillo.

La baja de Byron no fue la única sorpresa que dio Gustavo Alfaro, ya que también convocó a Kevin Rodríguez, delantero de 22 años que milita en el Imbabura Sporting Club de la segunda división ecuatoriana. Si bien la inclusión del atacante generó críticas por su presente a nivel de clubes, el técnico de la ‘Tri’ no dudó en dar la cara por el nacido en Ibarra.

“Cada vez que veo a Kevin, me recuerda a mis años de lucha, de cuando estaba en el ascenso. En un año viajé más de 44.000 kilómetros en bus para jugar partidos, y soñando con el fútbol de primera división de mi país. Ni qué hablar de un mundial. Era otra dimensión. Pero estoy para eso, para dar oportunidades”, apuntó el DT.

Sabía que...

Castigo. Por el caso de Byron Castillo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol recibió una sanción económica de 100.000 francos suizos y la reducción de 3 puntos en las próximas eliminatorias.