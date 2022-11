[En Vivo] Rayo Vallecano vs. Real Madrid, LaLiga Santander: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Rayo Vallecano vs Real Madrid | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 13 de la LaLiga Santander 2022-23 este lunes 7 de noviembre. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de DirecTV Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Rayo Vallecano vs. Real Madrid: ficha del partido

LaLiga Santander 2022-23 Rayo Vallecano vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Lunes 7 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio de Vallecas ¿En qué canal? DirecTV Sports

¿A qué hora juegan Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

El duelo entre Rayo Vallecano vs. Real Madrid se jugará a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la liga española. Revisa el horario según tu zona:

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Rayo Vallecano vs. Real Madrid EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Rayo Vallecano vs. Real Madrid por La Liga Santander debes sintonizar la señal de DirecTV Sports. A continuación, te mencionamos los canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo puedo activar DirecTV Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver DirecTV Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO así seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Dónde juegan Rayo Vallecano vs. Real Madrid?

El encuentro entre Rayo Vallecano vs. Real Madrid se disputará en el estadio de Vallecas, el cual es un coloso de la Comunidad de Madrid cedido al club de fútbol Rayo Vallecano. También se usa para ubicar la meta de la carrera internacional de la San Silvestre Vallecana.