Hijo del ‘Chorri’ revela que 8 jugadores de Carlos Stein fueron separados por temas de apuestas

Carlos Stein quedó en el último lugar del campeonato al solo sumar 18 puntos en 36 jornadas. Es por ello que, en un lapso de dos años, sumó su segundo descenso de la primera división del fútbol profesional peruano.

Si bien la conformación del plantel norteño no fue la esperada, el cuadro carlista sufrió un duro golpe durante el Torneo Clausura, ya que ocho jugadores fueron separados del equipo principal por un tema de apuestas .

Según Brandon Palacios, futbolista de Stein, el presidente del club tendría pruebas de esta situación. “Este es un tema muy delicado porque, supuestamente, están diciendo que hay gente metida en las apuestas. Son personas que conozco, estimo y tengo mucho cariño por ellos, así que no creo que estén en esas cosas, pero el presidente dice que tiene pruebas y que los separaron por algo ”, comentó en declaraciones para el programa “Entre bolas”.

Carlos Stein jugó su segunda temporada de la Liga 1 tras participar en 2020. Foto: Liga de Fútbol Profesional

Motivos del presidente

“Debe tener sus motivos y yo le he dicho que si tiene pruebas, que las muestre. Así que, hasta que no enseñe algo, yo no voy a creer absolutamente nada de lo que se dice”, comentó.

Repercusión en el vestuario

“Supuestamente, por eso fue la separación de los futbolistas (ocho) y al final no terminó siendo nada bueno para el equipo. Fue decisión del presidente, no sé más sobre el tema, lo único que sé es lo que estoy contando. La verdad, como digo, no voy a creer nada hasta ver las pruebas”, agregó.

Momento de la separación

“Esperaron a que les digan algo, algún motivo, y no les dieron la razón. Esto fue de un momento a otro, viajaron a un partido y los separaron cuando regresaron . Es algo que no me parece, pero es cosa de ellos. Es algo muy delicado, yo no me metería en esas cosas y no lo haría nunca. Cada quien, depende de si es cierto o no, ve sus temas”, añadió el volante.

El descenso

“Descendimos y afectó bastante. Ya no había mucho por salvar para el equipo, pero yo seguí jugando de la misma manera que en todo el año. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de hacer goles y demostrar que puedo estar aquí y no bajar a segunda división”, concluyó el hijo del ‘Chorri’.