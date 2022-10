[ESPN, En Vivo] Real Madrid vs. Girona: ¿cómo ver el partido por LaLiga Santander 2022-203?

Real Madrid vs. Girona juegan EN VIVO este domingo 30 de octubre a las 10.15 a. m. (hora peruana) por la jornada 12 de LaLiga Santander 2022-2023. Este duelo se disputará en el estadio Santiago Bernabéu y será transmitido por la señal de ESPN. Además, puedes seguir todas las incidencias de este cotejo a través de la web de La República Deportes.

Real Madrid vs. Girona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Girona ¿Cuándo juegan? Domingo 30 de octubre ¿A qué hora juegan? 10.15 a. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN ¿Dónde juegan? Estadio Santiago Bernabéu

Real Madrid vs. Girona: posibles alineaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos / Marco Asensio, Luka Modric; Fede Valverde, Vinícius Jr., Karim Benzema.

Girona: Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Santiago Bueno, David López, Bernardo Espinosa / Christian Stuani, Miguel Gutiérrez; Oriol Romeu, Aleix García, Yangel Herrera; Rodrigo Riquelme, Taty Castellanos.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Girona?

Perú, México, Ecuador, Colombia: 10.15 a. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 11.15 a. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile: 12.15 p. m..

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Girona?

El encuentro entre Real Madrid vs. Girona será transmitido por la señal de ESPN para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Real Madrid vs. Girona ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs. Girona por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos televisados por los canales de la cadena ESPN. En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que te ofrece La República Deportes.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Girona?

El duelo entre Real Madrid vs. Girona se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, en la ciudad de Madrid, España.