¿Cuándo juegan Celta de Vigo vs. Almería EN VIVO vía DirecTV Sports por LaLiga?

Celta de Vigo vs. Almería EN VIVO se miden este sábado 29 de octubre, por la jornada 12 de LaLiga Santander 2022-23. El duelo arranca a las 7.00 a. m. (hora peruana), en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La transmisión del duelo va por la señal de DirecTV Sports, pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado minuto a minuto.

Celta de Vigo vs. Almería: minuto a minuto

Celta de Vigo vs. Almería: alineaciones confirmadas

Celta de Vigo vs. Almería: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Almería ¿Cuándo juegan? Sábado 29 de octubre ¿A qué hora? 7.00 a. m. (Perú) ¿En qué canal? DirecTV Sports ¿Dónde? Estadio de los Juegos Mediterráneos

Duelo de necesitados en España por la duodécima jornada de LaLiga. Gallegos y andaluces, quienes están separados por un solo punto en la tabla de posiciones, marchan en las casillas 14 y 15 con 11 y 10 unidades, respectivamente, por lo cual les urge salir victoriosos en este choque.

Por la fecha previa, Celta rescató un agónico empate 1-1 contra Getafe con gol de Aidoo a los 89 minutos. Almería, en tanto, perdió 2-1 contra Villarreal, que se impuso con un tanto sobre la hora de Jackson (minuto 90+4).

Celta de Vigo no gana desde hace cuatro partidos. Foto: @LaLiga

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Almería?

Colombia: 7.00 a. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

México: 7.00 a. m.

Perú: 7.00 a. m.

Bolivia: 8.00 a. m.

Venezuela: 8.00 a. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 8.00 a. m.

Argentina: 9.00 a. m.

Brasil: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

Paraguay: 9.00 a. m.

Uruguay: 9.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

¿Qué canal transmite Celta de Vigo vs. Almería?

Argentina: DirecTV Sports

Chile: DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports

Ecuador: DirecTV Sports

México: Sky Sports

Perú: DirecTV Sports

Uruguay: DirecTV Sports.

¿Dónde sintoniza DirecTV Sports para ver Celta de Vigo vs. Almería?

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Cómo ver DirecTV Sports por internet?

Si no quieres perderte el Celta de Vigo vs. Almería por internet, sintoniza DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su parrilla de canales la señal de DirecTV Sports. En caso no tengas acceso al mismo, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de DirecTV Sport.

¿Qué es DirecTV Sports?

DirecTV Sports es el canal deportivo y exclusivo del operador de TV paga DirecTV. Además de partidos como el Celta de Vigo vs. Almería, transmite otros duelos de LaLiga Santander y cuenta con canales hermanos como DirecTV Sports+ y DirecTV Sports 2.