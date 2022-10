Deportivo Cali vs. Always Ready: ¿a qué hora y cómo ver el partido por Copa Libertadores Femenina?

Ver Deportivo Cali vs. Always Ready este miércoles 19 de octubre por la fecha 3 de la Copa Libertadores Femenina, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El duelo comenzará a las 5.15 p. m. (hora colombiana), 6.15 p. m. (hora de Bolivia) y contará con TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports y Pluto TV. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Deportivo Cali vs. Always Ready: ficha del partido

Partido Deportivo Cali vs. Always Ready ¿Cuándo juegan? HOY, 19 de octubre ¿A qué hora? 5.15 p. m. (hora colombiana), 6.15 p. m. (hora de Bolivia) ¿Dónde? Estadio Rodrigo Paz Delgado ¿En qué canal ver? DirecTV Sports, Facebook Watch y Pluto TV

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Always Ready?

El enfrentamiento entreDeportivo Cali vs. Always Ready se disputará este 19 de octubre en las instalaciones del Rodrigo Paz Delgado. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 5.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.15 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.15 p. m.

¿En dónde ver Deportivo Cali vs. Always Ready?

El canal a cargo de la transmisión del partido Deportivo Cali vs. Always Ready será DirecTV Sports. Al igual que Pluto TV y Facebook Watch.

¿Qué canal es DirecTV Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Always Ready ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el compromiso Deportivo Cali vs. Always Ready por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde jugarán Deportivo Cali vs. Always Ready?

El recinto que albergará el partido entre Deportivo Cali vs. Always Ready por Copa Libertadores Femenina será el estadio Rodrigo Paz Delgado, complejo inaugurado el 6 de marzo de 1997 y con capacidad para recibir a 41.575 hinchas.