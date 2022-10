Roverano revela por qué renunció a la selección peruana sub-20: “Tuve discrepancias con Arakaki”

Hace algunos días se conoció que Gustavo Roverano no seguirá como técnico de la selección peruana sub-20. Ante ello, el estratega uruguayo habló en el programa de YouTube “A presión Radio” y reveló que renunció al cargo debido a discrepancias con Ernesto Arakaki, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Increíblemente, el problema fue con Ernesto. La discrepancia mía fue con Ernesto desde el primer día por el tema metodológico y el tema del modelo de juego. Hay que adaptarse a ciertas normas y trabajar de esa manera, no como uno quiere”, indicó.

“Hay situaciones que yo no me pude adaptar. El tema de dar indicaciones cuando yo estoy dirigiendo, a mi asistente, dar recomendaciones e insistir con cosas que yo no estoy de acuerdo. A ningún entrenador le gusta que le impongan cosas”, detalló.

Finalmente, el exportero señaló que siempre él escogió a cada uno de los futbolistas que convocó para integrar esta categoría de la Blanquirroja.

“Yo fui independiente. Yo traje a los jugadores que yo quise. Más allá que hubo recomendaciones”, concluyó.

¿Cómo le fue a Gustavo Roverano en la selección peruana sub-20?

Desde su llegada, Gustavo Roverano dirigió 12 encuentros en la selección peruana sub-20, de los cuales perdió siete, empató cuatro y solamente ganó uno.