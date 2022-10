[En Vivo] Alianza Petrolera vs. América de Cali: ¿a qué hora juegan el partido por la Liga BetPlay?

Alianza Petrolera vs. América de Cali EN VIVO se juega, este lunes 17 de octubre a las 7.40 p. m. (hora peruana), por la 18 de la Liga BetPlay 2022. El encuentro se realizará en el Estadio Municipal de Fútbol Daniel Villa Zapata y tendrá transmisión de Win Sports. La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del minuto a minuto, las mejores incidencias y los goles del compromiso.

Alianza Petrolera vs. América de Cali: ficha del partido

Partido Alianza Petrolera vs. América de Cali Fecha Lunes 17 de octubre Hora 7.40 p. m. (hora peruana) Canal Win Sports Lugar Estadio Municipal de Fútbol Daniel Villa Zapata

¿A qué hora juegan Alianza Petrolera vs. América de Cali?

El encuentro entre Alianza Petrolera vs. América de Cali se jugará este lunes 17 de octubre a las 7.40 p. m. (hora peruana). Revisa el horario según tu región.

Colombia: 7.40 p. m.

Ecuador: 7.40 p. m.

México: 7.40 p. m.

Perú: 7.40 p. m.

Bolivia: 8.40 p. m.

Venezuela: 8.40 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.40 p. m.

Argentina: 9.40 p. m.

Brasil: 9.40 p. m.

Chile: 9.40 p. m.

Paraguay: 9.40 p. m.

Uruguay: 9.40 p. m.

España: 4.40 a. m. (martes 18).

¿Qué canal transmite Alianza Petrolera vs. América de Cali?

En territorio colombiano, el partido Alianza Petrolera vs. América de Cali se podrá ver por las señales de Win Sports y Win Sports+, canales que cuenta con los derechos de la Liga BetPlay 2022.

¿Cómo ver Alianza Petrolera vs. América de Cali ONLINE?

Si no quieres perderte la transmisión del Alianza Petrolera vs. América de Cali por internet, ingresa a Win Sports ONLINE, servicio de streaming en el cual tendrás acceso a todos los duelos televisados por esta cadena deportiva. En caso no puedes ingresar al mismo, también tienes la opción de seguir la cobertura de La República Deportes.

Alianza Petrolera vs. América de Cali: últimos partidos

América de Cali 0-1 Alianza Petrolera | 02.5.2022

América de Cali 2-1 Alianza Petrolera | 09.12.2021

Alianza Petrolera 2-1 Alianza Petrolera | 05.12.2021

América Cali 1-1 Alianza Petrolera | 31.10.2021

¿Dónde juegan Alianza Petrolera vs. América de Cali?

El encuentro entre Alianza Petrolera vs. América de Cali se disputará en el Estadio Municipal de Fútbol Daniel Villa Zapata, ubicado en la ciudad de Barrancabermeja. El recinto fue inaugurado en 1970 y tiene capacidad para 10.400 espectadores.