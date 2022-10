Barcelona vs. Real Madrid: fecha, hora y canal del clásico español por LaLiga Santander

Posible alineación del Real Madrid

Si bien el técnico Carlo Ancelotti pondrá a sus mejore futbolistas para este duelo, no podrá contar con el portero Thibaut Courtois, quien no se ha recuperado de su lesión. Otro de los que no arrancaría, pero sí estaría en banca es el defensor Rudiger.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.