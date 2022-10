La ‘Pepa’ Baldessari revela por qué Julinho sigue hablando como brasileño después de tantos años

Horacio Baldessari es un exjugador argentino que jugó varios años en Sporting Cristal y es muy querido por los hinchas celestes. El ahora comentarista deportivo brindó una entrevista para el programa de YouTube del Trome “La Fe del ‘Cuto” en el que recordó su etapa como futbolista y contó algunas anécdotas.

En medio de ello, la ‘Pepa’ reveló la curiosa razón por la que Julinho sigue hablando como brasileño a pesar de que vive en el Perú desde hace varios años.

“Así le dije un día a Julinho: ‘Oye Juliius. Ya aprende a hablar en castellano’. Le digo basta”, relató el también entrenador.

“Me dijo: ‘El día que yo deje de hablar como hablo, no ‘robo’ más. Así que déjame hablar así, no más’. Cómo nos hemos reído, es un genio“, agregó.

Horacio Baldessari contó cómo llegó el fútbol peruano

Por otro lado, Horacio Baldessari recordó cómo se dio su llegada al Deportivo Municipal, el cual fue su primer club en el fútbol peruano. El argentino contó que lo trajeron para pasar una prueba en el cuadro edil, aunque él no sabía nada de eso.