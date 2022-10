‘Tigrillo’ Navarro amenaza con demandar a Netflix por usar su audio en serie de Paolo Guerrero

La serie “Contigo capitán”, que narra lo vivido por Paolo Guerrero previo al Mundial de Rusia 2018 y su lucha ante el tribunal suizo, es toda una sensación en nuestro país y ha generado opiniones adversas. En toda esta fiebre, el periodista Carlos Alberto Navarro, también conocido como ‘Tigrillo’, mostró su disconformidad por una de las escenas donde utilizan su voz.

“Por si acaso a la gente de Netflix y los que han hecho la serie de Paolo Guerrero, lo digo en serio. Yo no he autorizado a que utilicen mi voz , no sé si Phillip (Butters), pero ayer me hicieron ver un pasaje donde se incluye los audios de cuando lanzamos la información del ‘Paolo Va’”, dijo molesto para PBO.

Amenaza con demandar a Netflix

El ‘Tigrillo‘ quiere ir a juicio para reclamar los derechos de autor. “Voy a llamar como testigo al señor Quique Bravo, si es que llegamos a juicio, porque él recibió mi llamada a las 9 y 23 cuando le dije: ‘Tengo una información de Paolo’ y me dijo espérate que termine el corte y entramos con todo”, agregó.

Además, prosiguió: “Parte de esa secuencia la han utilizado en la serie ‘Contigo Capitán’, pero conmigo no han hablado nada. Así que voy a hablar con el doctor (Enrique Ghersi) o el doctor Medina, no sé cuál es el que te agarra a la altura de la... (señala la yugular)” .

Por último, dio a entender que el monto que recibiría, en caso ganar un posible juicio, exigiría un monto considerable. “No, no. No es una ‘alita’. Tú has visto cuando cortan el pollo y te dicen: ‘con parte de pecho’ y le meten un corte más carnoso... así. Esa ya es tu tarea Quique (Bravo) hay que ir con Paolo, con Netflix, con quien sea, hermano. No sé, pero a mí me toca mi ‘ala’, porque estoy ‘michi-michi’”, concluyó.