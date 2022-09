Asensio furioso con Ancelotti por no jugar: patea un objeto del banquillo y el técnico le responde

En una tarde de golazos, Real Madrid mantiene puntaje perfecto en LaLiga Santander y en su última presentación se impuso por 4-1 ante Mallorca. Sin embargo, no todo fue felicidad en la Casa Blanca, pues, mientras se disputaba el tramo final del cotejo, las cámaras captaron una furiosa reacción del delantero Marco Asensio.

El extremo de la selección española se molestó por la decisión que tomó Carlo Ancelotti ante la lesión de Lucas Vázquez. El italiano mandó al campo a Dani Carvajal y, de esta manera, el atacante se quedó sin chances de sumar minutos en el Santiago Bernabéu.

Al percatarse de la sustitución, el futbolista de 26 años abandonó el calentamiento que venía realizando y acudió al banco de suplentes. En esta zona pateó un objeto y golpeó los asientos.

Estas acciones fueron registradas por los medios de comunicación y en plena conferencia de prensa le consultaron al estratega su opinión sobre lo acontecido con su dirigido.

“Está enfadado y estoy de acuerdo con él, significa que quiere jugar. Si no marcábamos el 2-1 iba a meterle a él y a Mariano, pero se ha lesionado Lucas y no he pensado en hacer más cambios en ese momento. Asensio es el jugador más afectado de la plantilla y lo entiendo, lo tengo en cuenta, comprendo su enfado. No pasa nada”, indicó.

Por otra parte, el conjunto merengue tendrá que enfocarse en su segundo cotejo por el Grupo F de la Champions League. El vigente campeón se estrenó en la presente edición con una victoria ante el Celtic y buscará hacer lo propio ante el Leipzig de Alemania.