¿Por qué Carlos Bustos se volvió tendencia tras el duro empate de Alianza con Cantolao?

Complica sus chances. Alianza Lima no pudo imponerse como local ante la Academia Deportiva Cantolao y se aleja de la lucha por ganar el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el encuentro, Carlos Bustos, técnico del cuadro blanquiazul, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

¿La razón? Sucede que una gran cantidad de hinchas criticaron al estratega argentino por el rendimiento que viene mostrado el conjunto íntimo y pidieron su salida del club.

“Carlos Bustos no debe continuar el 2023. No sería mala opción que renuncie y continúe el ‘Chicho’ Salas”, “Hoy mismo tiene que irse Carlos Bustos. No hay nada que discutir”, “El equipo es previsible y los futbolistas se estancan al no haber competencia interna. Bustos debe salir”, son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Twitter.

¿Qué se sabe de la continuidad de Carlos Bustos en Alianza Lima?

En las últimas horas, se conoció que la dirigencia de Alianza Lima analizará la continuidad de Carlos Bustos ante los malos resultados de las últimas jornadas de la Liga 1 Betsson 2022.

Esta información fue dada por el periodista de Líbero, José Varela. “En los próximos días, en Alianza Lima se discutirá la continuidad de Carlos Bustos al mando del equipo”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Los blanquiazules tienen 18 puntos y se encuentran en el quinto lugar del Torneo Clausura, a tres unidades de Sporting Cristal y Atlético Grau, que son los líderes del certamen.