[EN VIVO] Partidos de hoy, viernes 2 de septiembre del 2022: canales de TV y horarios

Sigue AQUÍ todos los partidos de hoy, viernes 2 de septiembre del 2022, del fútbol de Sudamérica (Liga Profesional Argentina y Liga 1) y Europa (LaLiga Santander) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (ESPN, Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Para la jornada de este viernes tendremos el choque del equipo de Renato Tapia, Celta de Vigo, que se medirá ante Cádiz por LaLiga de España. Asimismo, el fútbol peruano entra a la fecha 10 con el duelo entre Ayacucho FC vs. Sport Boys. Mientras que en tierras aztecas, Luis Abram buscará que Cruz Azul consiga su segunda victoria consecutiva en el torneo mexicano.

Bundesliga - Alemania

Borussia Dortmund vs. Hoffenheim

Hora: 1.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

LaLiga Santander - España

Celta de Vigo vs. Cádiz

Hora: 2.00 p. m. (hora peruana)

Canal: Star Plus.

Liga 1 - Perú

Ayacucho FC vs. Sport Boys

Hora: 3.30 p. m. (hora peruana)

Canal: Gol Perú.

Liga Profesional de Fútbol - Argentina

Patronato vs. Unión Santa Fe

Hora: 5.00 p. m. (hora peruana)

Canal: TyC Sports

Rosario Central vs. Talleres

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: TyC Sports

Lanús vs. Tigre

Hora: 7.30 p. m. (hora peruana)

Canal: TyC Sports.

Liga MX - México