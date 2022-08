[En Vivo] Colo Colo vs. U La Calera, Campeonato Nacional 2022 de Chile: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Colo Colo vs. U La Calera | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2022 de Chile HOY, domingo 28 de agosto. El duelo iniciará a las 4.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora chilena), y contará con la transmisión de TNT Sports. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Colo Colo vs. U La Calera: ficha del partido

Campeonato Nacional 2022 de Chile Colo Colo vs. U La Calera ¿Cuándo juegan? HOY, domingo 28 de agosto ¿A qué hora? 4.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar ¿En qué canal? TNT Sports

¿A qué hora juegan Colo Colo vs. U La Calera?

El duelo entre Colo Colo vs. U La Calera se jugará a las 4.30 p. m. (hora peruana) y 5.30 p. m. (hora chilena) por la liga chilena. Revisa a qué hora ver según tu zona:

Perú: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

México: 4.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Uruguay: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

¿En qué canal ver Colo Colo vs. U La Calera?

Si no quieres perderte el cotejo Colo Colo vs. U La Calera por el Campeonato Nacional 2022 de Chile, debes sintonizar la señal de TNT Sports, encargada de transmitir el duelo en Chile. En el resto de Sudamérica podrás ver el encuentro en Star Plus.

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Dónde juegan Colo Colo vs. U La Calera?

El encuentro entre Colo Colo vs. U La Calera se disputará en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, el cual es un estadio que se ubica en la ciudad de La Calera, en la Región de Valparaíso, Chile, inaugurado en 1950 y reinaugurado en 2019.