¡Podría quedar fuera del Top 10! Djokovic se niega a vacunarse y no estará en el US Open 2022

A pocos días de iniciar el US Open 2022 en la ciudad de New York, Novak Djokovic anunció que no competirá en la importante competición de tenis. El deportista serbio sigue manteniendo su posición de no querer vacunarse y, por las medidas sanitarias impuestas en los distintos torneos, ‘Nole’ indicó su ausencia.

Tanto el tenista como su equipo técnico tenían pensado participar en el Abierto de los Estados Unidos, donde Djokovic pudo haber igualado los 22 entorchados de Rafael Nadal. Ahora, tendrá que esperar que el español no consiga el título para que no se aleje aún más. Sin embargo, esto parece imposible porque llega como el máximo favorito.

Por ello, con mucho pesar, Novak le comunicó a todos sus fans que no estará presente en la competición. “Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias a mis fanáticos por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!”, puntualizó.

Tenista serbio. Foto: Novak Djokovic/Twitter

¿Cuándo inicia US Open 2022?

La fecha de inicio de la competencia neoyorquina será este lunes 29 de agosto de 2022 y finalizará el domingo 11 de septiembre. A continuación, presentaremos el calendario del torneo: