[EN VIVO] Arsenal vs. Bournemouth: fecha, hora y canal del partido de Premier League

Ver Arsenal vs. Bournemouth este sábado 20 de agosto por la fecha 3 de la Premier League 2022-23. La contienda comenzará a las 11.30 a. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Dean Court.

El partido tendrá TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de Star Plus; además, habrá una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Arsenal vs. Bournemouth: previa

Los gunners están teniendo un buen inicio de temporada, en la que han ganado los dos primeros duelos que han disputado. Esto es resaltante, debido a que la temporada pasada comenzaron la Premier con tres derrotas consecutivas, pero que lograron subsanar hasta el punto de quedarse en la puerta de clasificar a la Champions, competencia en la que no participan desde el 2017.

Ahora, los del norte de Londres parecen haber encontrado el equipo y, lo más importante, un goleador nato y efectivo: Gabriel Jesús, quien no ha dejado de marcar en los choques de pretemporada, así como en la liga inglesa, en la que ya lleva dos tantos. De esa forma, los de Mikel Arteta visitarán al Bournemouth en busca de otros tres puntos que les permitan mantenerse arriba.

Gabriel Jesús llegó al Arsenal procedente del Manchester City, escuadra en la que fue campeón de la Premier en la última temporada. Foto: Arsenal/Twitter

Arsenal vs. Bournemouth: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Bournemouth ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de agosto ¿A qué hora? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Dean Court ¿En qué canal? Star Plus

Arsenal vs. Bournemouth: últimos partidos

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Bournemouth?

El enfrentamiento entre Arsenal vs. Bournemouth se disputará este 20 de agosto en las instalaciones del estadio Dean Court. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 11.30. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 12.30 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 1.30 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs. Bournemouth?

El Arsenal vs. Bournemouth contará con la transmisión EN VIVO en la señal de ESPN para Argentina, Brasil, Chile y Colombia, Ecuador y Venezuela. Asimismo, estos y los demás países sudamericanos contarán con la cobertura de Star Plus.

¿Cómo ver Arsenal vs. Bournemouth ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Arsenal vs. Bournemouth por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Bournemouth?

Para acceder a Star Plus para ver el Arsenal vs. Bournemouth, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si no estás registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Arsenal vs. Bournemouth?

El recinto que albergará el cotejo entre Arsenal vs. Bournemouth por la Premier League será el Dean Curt, estadio inaugurado en 1910 y con capacidad para albergar a 11.379 hinchas.