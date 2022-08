[DirecTV Sports, En Vivo] Celta de Vigo vs. Real Madrid: ¿a qué hora juegan por LaLiga?

VER AQUÍ Celta de Vigo vs. Real Madrid EN VIVO Y EN DIRECTO, este sábado 20 de agosto, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) por la segunda jornada de LaLiga Santander. El compromiso que contará con el peruano Renato Tapia se disputará en el Estadio Balaídos y la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. Asimismo, podrás el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de La Repúbica Deportes.

Celta de Vigo vs. Real Madrid: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Real Madrid ¿Cuándo juegan? Sábado 20 de agosto ¿A qué hora juegan? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde juegan? Estadio Balaídos ¿Qué canal transmite? DirecTV Sports

Celta de Vigo vs. Real Madrid: la previa

Real Madrid empezó de gran manera la temporada y se impuso por 2-1 en su visita al Almería. Para su presentación en la segunda jornada, el conjunto comandado por Carlo Ancelotti tendrá que realizar una serie de modificaciones en el mediocampo debido a la salida de Casemiro, quien fichó por el Manchester United.

Por su parte, la escuadra del Chacho Coudet tendrá la oportunidad de reivindicarse ante su gente. Celta desaprovechó una gran ocasión en su estreno e igualó 2-2 ante el Espanyol. Se espera que en el elenco céltico pueda sumar minutos el peruano Renato Tapia.

Celta de Vigo vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Celta de Vigo: Agustín Marchesín; Hugo Mallo, Joseph Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Augusto Solari, Fran Beltrán, Óscar Rodríguez, Franco Cervi; Gonçalo Paciência e Iago Aspas. DT: Eduardo Coudet.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Eduardo Camavinga, Toni Kroos; Federico Valverde, Karim Benzema y Vinicius JR. DT: Carlo Ancelotti.

Celta de Vigo vs. Real Madrid: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Real Madrid?

El duelo entre Celta de Vigo vs. Real Madrid se jugará a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la liga española. Consulta el horario según tu zona geográfica:

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Celta de Vigo vs. Real Madrid?

El encuentro entre Celta de Vigo vs. Real Madrid se transmitirá por la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Además, puedes ver este cotejo ONLINE a través de la plataforma de streaming de DirecTV Sports Go.

¿Qué canal es DirecTV Sports?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Real Madrid por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Celta de Vigo vs. Real Madrid por internet, sintoniza la señal de DirecTV GO, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal DirecTV Sports. Si no tienes acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Celta de Vigo vs. Real Madrid?

El partido entre Celta de Vigo vs. Real Madrid se disputará en el Estadio de Balaídos, también conocido como el Abanca-Balaídos. Dicho recinto se ubica en la ciudad de Vigo, España, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 29.000 espectadores.