[En Vivo] Liverpool vs. Crystal Palace: hora y canal de TV para ver el duelo por la Premier League

VER AQUÍ Liverpool vs. Crystal Palace EN VIVO Y EN DIRECTO este lunes 15 de agosto por la segunda jornada de la Premier League 2022. El compromiso que contará con el colombiano Luis Díaz se disputará en el estadio Anfield y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir el relato del minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Liverpool vs. Crystal Palace: ficha del partido

Partido Liverpool vs. Crystal Palace ¿Cuándo juegan? Lunes 15 de agosto ¿A qué hora juegan? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde juegan? Anfield ¿Qué canal transmite? ESPN, Star Plus

Liverpool vs. Crystal Palace: la previa

Por los primeros tres puntos. Liverpool no empezó de la mejor manera la Premier Legue e igualó 2-2 ante el Fulham. Luego de este traspié, el conjunto comandado por Jürgen Klopp buscará imponerse ante el Crystal Palace en el estadio Anfield.

Los reds tiene como principal objetivo levantar el trofeo local y necesitan una victoria para no alejarse de los líderes Arsenal y Manchester City. Se espera que el alemán ponga entre los titulares al tridente conformado por Mo Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz.

Por su parte, el cuadro visitante empezó mal y vienen de caer ante los Gunners por 2-0. Tras su desempeño en la última temporada, una de las metas que tiene el estratega Patrick Vieira es llevar a sus dirigidos a competiciones internacionales.

Liverpool vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Harvey Elliot, Fabinho, Jordan Henderson; Mohamed Salah, Darwin Núñez y Luis Díaz.

Crystal Palace: Vicente Guaita; Nathaniel Clyne, Joachim Andersen, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell; Eberechi Eze, Cheick Oumar Doucouré, Jeffrey Schlupp; Jordan Ayew, Jean-Philippe Mateta y Wilfried Zaha.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Crystal Palace?

En territorio peruano, el cotejo Liverpool vs. Crystal Palace se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Crystal Palace?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Paramount+

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN.

¿Cómo ver Liverpool vs. Crystal Palace ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Crystal Palace por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Liverpool vs. Crystal Palace: últimos enfrentamientos

¿Dónde juegan Liverpool vs. Crystal Palace?

El enfrentamiento Liverpool vs. Crystal Palace por la fecha 2 de la Premier League 2022-2023 se disputará en el mítico estadio Anfield. Dicho recinto se encuentra en la ciudad portuaria de Liverpool, Inglaterra, y cuenta con una capacidad para albergar a más de 72.000 espectadores.