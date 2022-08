La vez que Universitario dejó escapar a Carlos Cáceda por preferir a Raúl Fernández

FBC Melgar logró acceder a la semifinal de la Copa Sudamericana 2022 al vencer a Internacional de Porto Alegre por penales. En este duelo, Carlos Cáceda fue la gran figura del cuadro arequipeño al atajar tres disparos en la definición desde los doce pasos.

Hace algunos años, el guardameta nacional pasó uno de los episodios más amargos de su carrera al ser dejado de lado por Universitario de Deportes.

En el 2018, la directiva del club de Ate decidió no renovarle contrato a la ‘Pantera’ y prefirió quedarse con Raúl Fernández para que sea el titular indiscutible en aquella temporada.

¿Por qué Carlos Cáceda se fue de Universitario de Deportes?

Años más tarde, Carlos Cáceda reveló los verdaderos motivos por los que se marchó de Universitario de Deportes en el 2018 y responsabilizó a la dirigencia.

“Todo el mundo sabe que soy hincha de la ‘U’. Es un equipo que me dio todo. En el 2017, el profe (Pedro Troglio) quiso que yo me quede, pero la dirigencia no me quería. Yo siempre tuve las ganas de estar ahí, pero, si no tienes el respaldo, no te puedes quedar, porque el contrato no te lo puedes hacer solo”, indicó durante una entrevista en ESPN que brindó en el 2020.