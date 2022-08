¿'Ratonero’? Reynoso responde a los detractores de su estilo de juego y resalta sus logros

Que los resultados hablen. Tras la designación de Juan Reynoso como nuevo entrenador de la selección peruana, muchos hinchas empezaron a debatir sobre el estilo de juego que implementará el nuevo comando técnico con miras a las eliminatorias al Mundial 2026.

Como es conocido, los aficionados guardan en el recuerdo el término ‘chocolate’, el cual se asocia al juego que desarrollaron los integrantes de la Bicolor bajo las órdenes de Ricardo Gareca. Sin embargo, a diferencia del concepto que se tenía sobre el equipo del ‘Tigre’, algunos consideran que el ‘Cabezón’ utilizará un esquema más defensivo.

Al respecto, el exestratega del Cruz Azul de México se tomó con cierto humor las palabras de quienes lo califican como ‘ratonero’ y los invitó a que aprecien su trabajo en los entrenamientos.

“Ya me acostumbré. De repente en mis primeros años, de una u otra forma no respondía… pero en mi sarcasmo trataba de tirar alguna idea. Hoy no me molesta. A Dios gracias, he tenidos mejores buenos resultados que malos. Si ustedes ven un entrenamiento mío, el 70% u 80% es sobre variantes a la ofensiva”, mencionó en diálogo con el periodista Fernando Egúsquiza para Latina.

Asimismo, remarcó los éxitos que logró en el extranjero con su propuesta futbolística. “Ratoneando, imagínate, en Cruz Azul ganamos 12 juegos consecutivos. En fútbol no hay una verdad absoluta, ganamos con todas, perdemos con todas... Hoy ya con los años y con los matices, ya no me preocupa tanto (que lo llamen ratonero)”, acotó.

¿Cuándo debutará Juan Reynoso con la selección peruana?

Pese a quedar fuera del Mundial Qatar 2022, el combinado nacional ya tiene pactado un amistoso internacional para la próxima fecha FIFA de setiembre. La era de Juan Reynoso al mando del combinado nacional empezará ante México.