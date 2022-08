➜Junior vs. Once Caldas: ¿A qué hora y dónde ver el partido de hoy?

MIRA AQUÍ EN VIVO Junior vs. Once Caldas | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 6 de la Liga BetPlay 2022 hoy domingo 7 de agosto. El duelo iniciará a las 6.10 p. m. (hora peruana y colombiana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y otros partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Partido Junior vs. Once Caldas ¿Cuándo juegan? HOY, 7 de agosto ¿A qué hora? 6.10 p. m. (hora Perú y Colombia) ¿Dónde? Metropolitano de Barranquilla ¿En qué canal? Win Sports

¿A qué hora juegan Junior vs. Once Caldas?

Colombia: 6.10 p. m.

Perú: 6.10 p. m.

Ecuador: 6.10 p. m.

Bolivia: 7.10 p. m.

Chile: 7.10 p. m.

Paraguay: 7.10 p. m.

Venezuela: 7.10 p. m.

Argentina: 8.10 p. m.

Brasil: 8.10 p. m.

Uruguay: 8.10 p. m.

¿Qué canal transmite el Junior vs. Once Caldas EN VIVO?

Para ver Junior vs. Once Caldas EN VIVO, puedes sintonizar la señal de Win Sports en territorio colombiano. Este canal cuenta con los derechos de grandes eventos deportivos, como la Liga BetPlay Dimayor 2022.

¿Cómo ver Junior vs. Once Caldas EN VIVO vía Win Sports?

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD).

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD).

¿Cómo ver Junior vs. Once Caldas ONLINE GRATIS?

Si deseas ver Junior vs. Once Caldas de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la transmisión EN VIVO de La República Deportes, que transmitirá EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

Junior vs. Once Caldas: historial

Once Caldas 1-0 Junior | 13.2.2022

Junior 4-2 Once Caldas | 22.8.2021

Once Caldas 1-2 Junior | 25.1.2021

Junior 0-0 Once Caldas | 17.2.2020.

¿Dónde juegan Junior vs. Once Caldas?

Junior vs. Once Caldas por la Liga BetPlay 2022 se jugará en estadio Metropolitano de Barranquilla.