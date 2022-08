Juan Máximo Reynoso fue oficializado como nuevo técnico de la selección peruana por los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y en su primera conferencia de prensa manifestó que Gianluca Lapadula es un delantero de temer y que como defensa no le gustaría enfrentar.

El delantero incaico asumió el papel de líder tras la ausencia de Paolo Guerrero en las Eliminatorias Qatar 2022 y pagó la confianza de Ricardo Gareca con goles. Junto a Christian Cueva y Pedro Gallese fueron determinantes para conseguir el repechaje mundialista.

Lo hecho por ‘Bambino’ no pasó desapercibido por nadie y menos para Juan Reynoso, quien llenó de elogios al atacante del Cagliari. “Sobre Gianluca Lapadula, más allá de sus condiciones técnicas y tácticas, es un tipo ganador que contagia. Yo como defensa me visualizo enfrentándolo y es de esos delanteros que, como defensa, no me gustaría enfrentar”, puntualizó.

Transmisión EN VIVO de la presentación de Reynoso