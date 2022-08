[En Vivo] Rosario Central vs. Central Córdoba: hora y canal de TV para ver el partido por la Superliga

VER AQUÍ Rosario Central vs. Central Córdoba EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 1 de agosto, desde las 5.00 p. m. por la fecha 11 de la Superliga Argentina 2022. El cotejo se disputará en el estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver por la señal de TNT Sports y TyC Sports. Asimismo, tienes la opción de seguir el minuto a minuto a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el marcador actualizado y los videos de este y otros partidos de hoy.

Rosario Central vs. Central Córdoba: ficha del partido

Partido Rosario Central vs. Central Córdoba Fecha Hoy, lunes 1 de agosto Hora 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Argentina) Canal TyC Sports, TNT Sports Lugar Estadio Gigante de Arroyito

Rosario Central vs. Central Córdoba: la previa

A mantener el invicto. Pese a perder en sus dos primeras presentaciones al mando del equipo, el Rosario Central de Carlos Tevez encontró cierta regularidad y registra 3 partidos sin conocer la derrota. El conjunto comandado por el Apache llega motivado al cotejo ante Central Córdoba luego de imponerse ante Newell’s en el clásico.

Por su parte, el Ferroviario tiene la obligación de sumar en su visita al Gigante de Arroyito para escapar de los últimos lugares. Los dirigidos por Abel Balbo cayeron un su última presentación ante Racing y se encuentran en el puesto 26 del torneo.

Rosario Central vs. Central Córdoba: últimos enfrentamientos

Rosario Central vs. Central Córdoba: posibles alineaciones

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortéz, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Mateo Tanlongo, Marcelo Benítez e Igancio Malcorra; Alan Marinelli y Alejo Véliz. DT: Carlos Tévez.

Central Córdoba: César Rigamonti; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Hernán López Muñoz, Jesús Soraire, Nicolás Linares y Francisco González Metilli; Renzo López y Claudio Riaño. DT: Abel Balbo.

¿A qué hora juegan Rosario Central vs. Central Córdoba?

Rosario Central vs. Central Córdoba se medirán a la 7.00 p. m. (hora argentina) en el estadio Gigante de Arroyito. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 5.00 p. m.

México: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (ET) / 3.00 a. m. (PT)

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite Rosario Central vs. Central Córdoba?

El partido Rosario Central vs. Central Córdoba será transmitido para el territorio argentino por la señal de TNT Sports, canal que tiene los derechos de algunos cotejos de la Liga Profesional Argentina 2022. Asimismo, para el resto de Sudamérica el duelo se podrá seguir a través de TyC Sports.

Perú: TyC Sports Internacional.

Colombia: TyC Sports Internacional.

Ecuador: TyC Sports Internacional.

Venezuela: TyC Sports Internacional.

Bolivia: TyC Sports Internacional.

Paraguay: TyC Sports Internacional.

Chile: TyC Sports Internacional.

Argentina: TNT Sports.

Uruguay: TyC Sports Internacional.

México: TyC Internacional, Fanatiz Mexico

Estados Unidos: Paramount+, TyC Sports Internacional.

¿Cómo ver Rosario Central vs. Central Córdoba EN VIVO vía TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (Analógico), canal 101 (Digital)

Telered: canal 19 (Analógico), canal 101 (Digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (Analógico), canal 107 (Digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Rosario Central vs. Central Córdoba por internet?

Si deseas seguir la transmisión de Rosario Central vs. Central Córdoba por internet en Argentina, sintoniza la señal de TNT GO, servicio de streaming del canal TNT Sports. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Rosario Central vs. Central Córdoba?

El encuentro entre Rosario Central vs. Central Córdoba se disputará en el estadio Gigante de Arroyito ubicado en la ciudad de Rosario, Argentina. Dicho recinto fue inaugurado el 14 de noviembre de 1926 y cuenta con una capacidad para albergar a más de 45.000 espectadores.

Superliga Argentina - tabla de posiciones