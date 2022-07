Nacional vs. Deportivo Maldonado: hora y canal del partido por el inicio del Torneo Clausura 2022

MIRA AQUÍ EN VIVO Barcelona SC vs. Universitario | Ambos equipos se enfrentarán por la primera fecha del Torneo Clausura 2022 de Uruguay HOY sábado 30 de julio. El duelo iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de VTV y GolTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Nacional vs. Deportivo Maldonado: ficha del partido

Partido Nacional vs. Deportivo Maldonado ¿Cuándo juegan? Sábado 30 de julio ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Domingo Burgueño Migue ¿En qué canal? VTV y GolTV

Nacional vs. Deportivo Maldonado: posibles alineaciones

Nacional: S. Rochet, L. Lozano, L. Coelho, N. Marichal, C. Cándido, A. Trezza, F. Carballo, Y. Rodríguez, D. Zabala, E. Gigliotti, F. Fagúndez. DT: Pablo Repetto.

Deportivo Maldonado: Reyes, A. Silva, Ferreira, Núñez, Tealde, Cotugno, A. Rodríguez, Píriz, Romero, Cantera, Borges. DT: Francisco Palladino.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO?

En Uruguay, el Nacional vs. Deportivo Maldonado arrancará a las 8.00 p. m. (6.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Uruguay: 8.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Perú: 6.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (domingo 10).

¿Qué canal transmite Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO?

En territorio uruguayo, la televisión del Nacional vs. Deportivo Maldonado EN VIVO irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo local. En el resto de Sudamérica se verá en GolTV y Star Plus.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Dónde ver Nacional vs. Deportivo Maldonado por internet?

Si deseas ver la liga uruguaya, específicamente el duelo Nacional vs. Deportivo Maldonado, de manera ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la emisión EN VIVO de La República Deportes, que te contará EN DIRECTO el minuto a minuto, estadísticas, alienaciones, todos los goles y mucho más.