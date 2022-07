¿'Pulga’ salta a Barcelona? Xavi Hernández habló sobre posibilidad de fichar a Lionel Messi

En las últimas semanas, Barcelona ha sorprendido el mercado de fichajes contratando a jugadores de gran nivel como el caso de Robert Lewandowski. En esa línea, en las últimas horas, desde España han señalado que el técnico Xavi Hernández habría pedido al presidente Joan Laporta que estudie el fichaje de Lionel Messi una vez termine contrato con el PSG.

“Pese a que habría pasado dos años y que Messi ya tendría 36 años, Xavi Hernández considera que Leo todavía puede ofrecer mucho en lo deportivo tanto a nivel de experiencia como de juego. El técnico cree factible que el argentino vuelva al equipo para sumar y liderar el proyecto dentro de su realidad futbolística”, publicó el medio Sport.

En el 2010, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Lionel Messi fueron los finalistas del Balón de Oro. Foto: FC Barcelona.

Tras estos rumores, el técnico azulgrana se refirió sobre el tema durante la conferencia de prensa previo al partido amistoso Barcelona vs. Juventus. El exfutbolista español fue enfático al mencionar que, por el momento, “no tiene sentido” hablar de una posible vuelta de la ‘Pulga’.

“Leo tiene contrato y es imposible. No tiene sentido ahora hablar de Messi. Es el mejor jugador del mundo y de la historia. El Presidente ya dijo que ojalá no se acabe la historia de Messi con el Barca. Veremos en el futuro, pero ahora no es momento de hablar de Leo, hay que hablar de los futbolistas que tenemos, que es un año ilusionante”, declaró.

Recordemos que Lionel Messi tiene contrato con el París Saint-Germain hasta el 30 de junio del próximo año. El argentino llegó al cuadro parisino en agosto del 2021 como jugador libre, tras finalizar su contrato con Barcelona.