Fue el primer campeón peruano y el club más antiguo de América: ¿qué es del Lima Cricket?

A lo largo de la historia del fútbol peruano, distintos equipos han marcado un antes y un después. Tales son los casos de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Cienciano, FBC Melgar, Sport Boys, entre otros. Sin embargo, el deporte rey tiene un origen, no solo en nuestro país, sino también en el continente, y Lima Cricket and Football Club es el claro ejemplo.

Los cricketeros son el equipo más antiguo de América y quinto a nivel mundial. Fundado el 9 de septiembre de 1859 en Lima, el también llamado Decano de América tiene la marca imborrable de ser el primer campeón del fútbol peruano, galardón que obtuvo en 1912.

Además, también disputaron el primer encuentro oficial del campeonato nacional en el que derrotaron por 6-1 al Sport Vitarte. Fueron protagonistas los años venideros hasta que en 1916 la institución decidió dejar el fútbol para priorizar otros deportes.

¿Por qué se llama Lima Cricket and Football Club?

El equipo peruano fue fundado por una comunidad inglesa que radicaba en nuestro país. En un inicio, era conocido como Lima Cricket Club, pero en 1885 fue fusionado con Lima Lawn Tennis Club, por lo que pasó a llamarse Lima Cricket and Tennis Club. No fue hasta 1906 que se le conoce como Lima Cricket and Football Club.

Lima Cricket en la inauguración del campo Santa Sofía. Foto: Lima Cricket FBC

¿Qué es del Lima Cricket and Football Club?

En los años 90 fue inscrito en la Copa Perú como parte de la Liga Distrital de San Isidro y actualmente continúa en su lucha por volver a la primera división, al igual que el Circolo Sportivo Italiano y el Regatas Lima, que son otros equipos antiguos del fútbol peruano. Aparte del fútbol, la institución también cuenta con otros deportes como el cricket, tenis, natación, squash, basquetbol, hockey, entre otros.