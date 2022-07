Liga 1 2022 EN VIVO: programación, tabla y resultados de la fecha 3 del Torneo Clausura

La Liga 1 2022 continúa este fin de semana con varios partidos emocionantes. Alianza Lima, uno de los líderes del Torneo Clausura, tendrá un complicado cotejo en condición de visita. Cristal descansa y Universitario irá por el primer lugar. La fecha 3 comenzará este viernes 22 de julio con el cotejo entre Ayacucho FC vs. César Vallejo.

Los jornada continuará el sábado 23 y el compromisos más importantes será el Carlos Mannucci vs. Alianza Lima. Los blanquiazules irán a Trujillo en busca de una victoria. En la primera rueda, se impusieron a los carlistas por 3-1. Asimismo, estará el duelo Melgar vs. Sport Huancayo. El resto de choques serán Alianza Atlético vs. Cantolao, Atlético Grau vs. UTC y Sport Boys vs. San Martín.

La fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 culminará el domingo 24. El encuentro más destacado será el Universitario vs. Carlos Stein. Los cremas irán por su segundo triunfo y tratarán de alcanzar la punta del campeonato aprovechando que Sporting Cristal descansará. Los dirigidos por Carlos Compagnucci tienen una victoria y un empate.

ADT vs. Cienciano y Binacional vs. Deportivo Municipal serán los otros duelos que completarán la jornada del torneo peruano.

Programación de la fecha 3 de la Liga 1 2022

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2022

Tabla acumulada de la Liga 1 2022