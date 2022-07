Juan Carlos Oblitas: “Me llamó Roberto Silva para decirme que le estaban ofreciendo mi puesto”

En su conferencia de prensa de despedida, el ex director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Juan Carlos Oblitas habló sobre las negociaciones truncadas de su renovación en el puesto y dio una confesión que revela que no le sorprendió.

“Yo firmé con Agustín Lozano. No quiero hacer un circo de esto. Yo no puedo renunciar a un cargo que no tengo. Yo terminé mi contrato al día siguiente del partido de Australia. Yo me quedé a pedido de Agustín Lozano para ver la renovación de Ricardo Gareca ”, inició el ‘Ciego’.

Juan Carlos Oblitas brindará una conferencia de prensa para explicar su salida. Foto: Infozport

“Por eso, estuve estos días en la Federación. También, estaba viendo mi renovación. Las conversaciones se truncaron. El día de ayer (jueves 21 de julio) estuve conversando con el secretario general. Me llamó Roberto Silva para decirme que le estaban ofreciendo mi puesto y no me causó extrañeza por las formas en que se ha manejado todo ”, reveló Oblitas.

“Cuando llego a mi casa, emito el comunicado. Por eso, hice esto para que la Federación tome las decisiones pertinentes. Lo único que quiero es lo mejor para el fútbol peruano”, sentenció.

Roberto Silva descartó asumir el puesto de Oblitas

El actual presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) Roberto Silva se manifestó ante las dudas de si sería el nuevo director deportivo de la FPF, pero descartó su llegada al cargo.

“Agradezco que me consideren como una opción para el puesto de director deportivo de la FPF; sin embargo, hoy aún tengo compromisos, objetivos y responsabilidades al frente de la Agremiación”, publicó en su cuenta de Twitter.