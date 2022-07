Juan Pablo Varillas vs. Dominic Thiem: ¿cuándo y a qué hora juegan por el Torneo de Gstaad?

Juan Pablo Varillas (115 ATP) ya está entre los ocho mejores del EFG Swiss Open Gstaad 2022 luego de dar el batacazo ante el español Roberto Bautista Agut (19 ATP). El peruano se impuso 2-0 con parciales de 7-6 (3) y 7-5 en dos días de juego, puesto que el miércoles, cuando le faltaba solo un punto para ganar, su partido se tuvo que suspender debido a la lluvia.

Este jueves, en la reanudación del choque, a ‘Juanpi’ le bastaron tres minutos para remontar un 30-0 abajo y quedarse con la victoria. Ahora, le espera un duro enfrentamiento ante Dominic Thiem (274 ATP), quien dejó en el camino al argentino Federico Delbonis.

Si bien el austriaco ha caído varios puestos debido a que pasó la mitad del 2021 inactivo, sus méritos de años atrás lo convierten en un rival de peso (exnúmero 3 del mundo y ganador del Abierto de Estados Unidos 2022).

¿Cuándo juegan Juan Pablo Varillas vs. Dominic Thiem?

El partido entre Varillas y Thiem se llevará a cabo este viernes 22 de julio. Será el primero de los cuartos de final.

¿A qué hora juegan Juan Pablo Varillas vs. Dominic Thiem?

La hora prevista para el encuentro es desde las 10.30 a. m. de Suiza y 3.30 a. m. en el horario peruano. No obstante, el inicio del encuentro podría retrasarse.

¿Cómo ver Juan Pablo Varillas vs. Dominic Thiem?

Si deseas ver el duelo Juan Pablo Varillas vs. Dominic Thiem, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte acerca del resultado de este juego en La República Deportes.

¿Dónde juegan Juan Pablo Varillas vs. Dominic Thiem?

El escenario del cruce entre Varillas y Thiem será el Roy Emerson Arena, recinto deportivo con canchas de arcilla ubicado en la localidad suiza de Gstaad.