Rainer Torres revela que se retiró del fútbol tras contraer delicada enfermedad

Rainer Torres fue uno de los jugadores más exitosos del fútbol peruano en en los últimos años. Con cuatro campeonatos nacionales conseguidos, el ‘Motorcito’ destacó en los diversos clubes que defendió (Universitario, Sporting Cristal, Melgar) e incluso llegó a ser convocado a la selección peruana. Su retiro en el 2016 generó gran impacto en la prensa deportiva, aunque recién ahora el propio exfutbolista reveló que tuvo que colgar los botines a causa de una extraña enfermedad.

“Pocos saben la verdadera razón por la cual me retiré del fútbol. En enero del 2016, me agarro el síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que ataca el sistema nervioso. Aunque no me dio tan fuerte, me atacó el 50% de la fuerza muscular, sobre todo de las piernas”, publicó el exvolante en su cuenta de Facebook.

“En abril del 2016, me sentí un poco mejor, quise intentar regresar y, más allá de que tenía propuestas de equipos de primera, pensé que jugando en segunda me iba a dar para ir recuperándome de a pocos, pero me fue imposible. Me caía solo, sin fuerza en las piernas y trataba de disimularlo de alguna forma. Luego de dos meses, decidí retirarme definitivamente. Simplemente no podía”, agregó.

Mensaje del exjugador de Universitario. Foto: Facebook Rainer Torres

Torres contó que incluso jugar pichangas con sus amigos le resultaba frustrante luego del alejamiento de las canchas. Esta situación duró algunos años hasta que, este 2022, pudo volver como jugador de Fútbol 7 con su equipo EmbajadUr.

“Hoy, después de muchas años y ya recuperado, puedo decir que volví a disfrutar de jugar al fútbol. Quiero agradecer a EmbajadUr por darme esta oportunidad, quiero agradecer a mis compañeros por ayudarme a disfrutar nuevamente del juego”, indicó el promotor del proyecto EmbajadUr Crema.

¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré?

De acuerdo con la Sociedad Peruana de Neurología, el síndrome de Guillain-Barré “es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso periférico (nervios) produciendo adormecimiento y debilidad aguda y progresiva en extremidades inferiores y superiores a los pocos días de la instalación y que, en algunos casos puede afectar los músculos de la función respiratoria”.

Rainer Torres explicó detalles del proyecto 'Embajadur Crema'. | Foto: Instagram de Raner Torres

Este poco frecuente mal puede ser contraído a causa de una infección viral o bacteriana. Si bien no tiene una cura definitiva, su recuperación puede darse a través de tratamientos con plasmaféresis (intercambio de plasma) o con terapia de inmunoglobulina.