[En vivo] Nacional vs. Cerro Largo: ¿a qué hora juegan por el Campeonato Uruguayo?

Nacional vs. Cerro Largo EN VIVO se juega este domingo 17 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 5 del Campeonato Uruguayo 2022. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla y se verá en GolTV, VTV y Star Plus. En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Nacional vs. Cerro Largo: ficha del partido

Partido Nacional vs. Cerro Largo Fecha Domingo 17 de julio Hora 2.00 p, m, (hora peruana) Canal GolTV, VTV y Star Plus Lugar Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Cerro Largo?

En Uruguay, el Nacional vs. Cerro Largo arrancará a las 4.00 p. m. (2.00 p. m. de Perú). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

Uruguay: 4.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

PUEDES VER: Prensa argentina revela que Perú estaría interesado en exentrenador del Real Madrid

¿Qué canal transmite Nacional vs. Cerro Largo?

En territorio uruguayo, la televisación del Nacional vs. Cerro Largo irá por la señal de VTV Plus, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo local. En el resto de Sudamerica se verá en GolTV y Star Plus.

¿Dónde ver Nacional vs. Cerro Largo por internet?

Si deseas seguir el cotejo Nacional vs. Cerro Largo por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que transmitirá el duelo para toda Latinoamérica (excepto Uruguay). En caso de que no cuentes con acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Nacional vs. Cerro Largo: últimos partidos

Cerro Largo 0-2 Nacional | Primera División | 22.04.2022

Cerro Largo 1-1 Nacional | Primera División | 11.09.2021

Nacional 1-2 Cerro Largo | Primera División | 02.06.2021

Cerro Largo 0-0 Nacional | Primera División | 20.01.2021

Nacional vs. Cerro Largo: posibles alineaciones

Nacional : Sergio Rochet, Leandro Lozano, Mario Risso, Leó Coelho, José Luis Rodríguez, Diego Zabala, Felipe Carballo, Yonathan Rodríguez, Alfonso Trezza; Franco Fagúndez, Emanuel Gigliotti.

Cerro Largo: Lucero Álvarez, Andrés Romero, Lucas Correa, Martín Gianoli, Robert Ergas, Lucas Morales, Marcos Enrique, Augusto Max, Leandro Onetto, Emiliano Villar, Jonathan Ramis.

¿Dónde ver Nacional vs. Cerro Largo?

Nacional vs. Cerro Largo se enfrentarán en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla, ubicado en el distrito de Melo, departamento de Cerro Largo, Uruguay. El recinto fue inaugurado en 1942 y tiene capacidad para 9.000 espectadores.