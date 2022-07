¿Dónde ver el partido Huracán vs. River Plate por la Liga Profesional del fútbol argentino?

Huracán vs. River Plate EN VIVO se enfrentan este domingo 3 de julio por la sexta jornada de la Liga Profesional de Argentina desde las 7.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora argentina) . El choque será en el estadio Tomás Adolfo Ducó y será televisado por TNT Sports, ESPN y Star Plus.

Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión del fútbol argentino vía live streaming en la web de La República Deportes.

Huracán vs. River Plate: ficha del partido

Huracán vs. River Plate Liga Profesional-sexta jornada ¿Cuándo juegan? Domingo 3 de julio ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora de Perú) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Tomás Adolfo Ducó ¿Canal? TNT Sports, ESPN y Star Plus.

Huracán y River Plate protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fecha 6 del torneo argentino en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Ambos equipos marcha en el puesto 10 y 11 con ocho puntos. Por tanto, necesitan una victoria para acercarse a los líderes del certamen. El Globo intentará aprovechar la situación de los millonarios, quienes vienen de perder a mitad de semana en la Copa Libertadores y presentarían equipo alterno.

Según la prensa argentina, Marcelo Gallardo mandará en el equipo titular a Julián Álvarez, quien jugaría su penúltimo partido con River Plate antes de irse a Europa.

¿A qué hora juegan Huracán vs. River Plate?

Argentina: 8.00 p. m.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Huracán vs. River Plate?

Huracán vs. River Plate se podrá ver EN VIVO por la señal de TNT Sports en Argentina. Mientras que, en el resto de Sudamérica, irá por ESPN y Star Plus.

¿Cómo ver EN VIVO Huracán vs. River Plate vía TNT Sports en Argentina?

Satélite

DirecTV: Canal 603 (SD/HD) y Canal 1603 (HD)

InTV: Canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: Canal 124 (Digital) y Canal 604 (HD)

Telecentro: Canal 112 (Digital) y Canal 1018 (HD)

Telered: Canal 59 (Digital) y Canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: Canal 124 (HD) y Canal 604 (HD)

Claro TV: Canal 121 (HD)

Movistar TV: Canal 250 (HD)

Dibox: Canal 639 (HD).

¿Cómo ver EN VIVO Huracán vs. River Plate vía ESPN?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Cómo ver Huracán vs. River Plate ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Huracán vs. River Plate por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones del Huracán vs. River Plate