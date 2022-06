Luis Díaz rompe su silencio y habla sobre la llegada de Néstor Lorenzo a Colombia

Néstor Lorenzo será entrenador de la selección colombiana luego de dirigir los octavos de final de la Copa Sudamericana con el FBC Melgar. Su arribo a los cafeteros generó muchas expectativas, especialmente por formar parte del cuerpo técnico de José Pékerman. Ante esto, uno de los mejores jugadores de Colombia actualmente, Luis Díaz, rompió su silencio y se refirió a la llegada del estratega argentino.

“La responsabilidad es de todos. Ser un referente no quiere decir que la responsabilidad recaiga en un solo jugador. Iré haciendo mi trabajo, ganando cosas y sacando buenos resultados”, inició Díaz en rueda de prensa.

“El que venga va a venir a aportar, para nosotros será de la misma manera. Es un cuerpo técnico que viene a trabajar y garantizarnos cosas buenas. Hay que confiar y estamos a disposición de cada cuerpo técnico para sacar grandes resultados, que es lo que queremos”, añadió.

¿Llevará la ‘10′ de Mané?

El ‘Verdugo’ fue consultado sobre la posibilidad de portar la ‘10′ luego de la partida de Sadio Mané al Bayern Munich. “Ese tema no lo he hablado. Si me toca usarla sería un orgullo, sé lo que es esa camiseta, ya un día la tuve en el Junior, sería increíble. Si es que quedo con la que tengo, también está bien, fue con la que empecé”, expresó.

Darwin Núñez llega a una “gran familia”

También tuvo palabras acerca de la incorporación de Darwin Núñez al equipo inglés. “Será muy buena, es un gran grupo y familia y es una institución que quiere más. A pesar de que tuvimos todo para ganar los cuatro títulos, pronto tendremos revancha de esos trofeos que nos hicieron falta”, concluyó.