En Benevento le restan importancia a la posible salida de Gianluca Lapadula

¿Soberbios? Pese a no lograr el ascenso a la Primera División de Italia, Gianluca Lapdula fue uno de los mejores jugadores del Benevento en los playoffs de la Serie B. Sin embargo, la mala relación con el presidente y el entrenador Fabio Caserta sería el principal motivo para que el goleador de la selección peruana abandone el club.

Ante el interés de varios equipos por el ‘Bambino’, Pietro Mariani, excapitán del conjunto giallorossi, salió al frente para pronunciarse al respecto y enfatizó que su partida —y la del defensor Kamil Glik— no generaría un gran impacto.

“Lapadula y Glik tienen contratos altos. La primera parte del campeonato del defensor no estuvo a la altura, pero en la segunda parte fue un poco mejor. No me asustaría un sacrificio de ambos. Jóvenes y suplentes igualmente válidos, incluso en el extranjero”, sostuvo el histórico es jugador en diálogo con Tutto Cagliari.

Pietro Mariani sobre Lapadula. Foto: Tutto Cagliari

Según reporta la prensa local, el artillero ítalo-peruano contaría con hasta tres pretendientes. Parma, Cremonese y Cagliari buscarían llevarse al delantero; no obstante, tendrían que desembolsar una gran cantidad de dinero debido a que tiene contrato con las Brujas hasta el 2023.

¿Cuántos goles marcó Gianluca Lapadula en la temporada?